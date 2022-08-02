القبض على عصابة سرقة المركبات بالرياض واسترداد 40 سيارة قبل تفكيكها (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين لسرقتهم المركبات، وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها.

وذكرت شرطة الرياض أن المتهمين تخصصوا في سرقة المركبات بعد كسر زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه وسرقة لوحاتها واستخدامها في حوادث جنائية، ومخالفة أنظمة السلامة المرورية

وأبانت أنه جرى استرداد 40 مركبة قبل تفكيكها، فيما تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.





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Source akhbaar24

