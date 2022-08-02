القبض على 3 أشخاص لارتكابهم حوادث سرقة مركبات بالرياض

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المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لسرقتهم مركبات وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها وكسر زجاج مركبات وسرقة ما تحويه وسرقة لوحاتها واستخدامها في حوادث جنائية ومخالفة أنظمة السلامة المرورية، وتم استرداد (40) مركبة قبل تفكيكها. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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