إجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بالقريات

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أجرت صحة القريات ممثلة بمركز القلب بالمحافظة، 108 عمليات قسطرة قلبية متنوعة, وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م. من جانب آخر أسهم بفضل الله الفريق الطبي في المركز في إنقاذ حياة مريض كان يعاني من جلطة قلبية حادة, حيث جرى تركيب دعامة له في أحد الشرايين الرئيسية للقلب، وتكَّللت العملية بالنجاح ولله الحمد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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