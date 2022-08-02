شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يوافق على رحيل نجمه لنادي النصر مقابل ثلاثة لاعبين وعائق يُعطل الصفقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي اتفق مع نظيره النصر برئاسة مسلي آل معمر، على التنازل عن نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى مجلس إدارة نادي الراقي، موافقته على رحيل عبدالرحمن غريب لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي النصر السعودي، بالميركاتو الصيفي.

- غريب يتمسك بالرحيل عن أهلي جدة

عبدالرحمن غريب

وكان غريب أبدى تمسكه الشديد بالرحيل عن صفوف فريقه، بعد هبوط النادي إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الإعلامي السعودي سعود الصرامي، أن نادي النصر، عرض 3 نجوم على الأهلي، مقابل التعاقد مع غريب؛ وهم: "أيمن يحيى، وعبدالفتاح عسيري، وعبدالفتاح آدم.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية: "إدارة النادي الأهلي، وافقت على رحيل اللاعب الشاب، لمصلحة النصر، بعد هذا العرض المغري".

- غريب يرفض النصر ويرحب بالهلال



وأضاف: "العائق الوحيد في إتمام الصفقة حتى الآن، هو رفض غريب، قبول عرض نادي النصر؛ لضمه إلى صفوفه، ويريد الانتقال إلى الهلال، خاصةً مع إمكانية السماح للفريق الأول لكرة القدم، بتسجيل الصفقات الجديدة، في الصيف الحالي".

ويواجه نادي الهلال، إيقاف من التعاقدات، في الوقت الحالي، بسبب تجديد عقد محمد كنو نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من توقيع اللاعب، لنادي النصر، في الفترة القانونية.