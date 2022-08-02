شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يستقر على نظام بطولة السوبر الإفريقي الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي الجديد الذي يستهدف زيادة العائد المادي لمباريات كرة القدم داخل القارة الإفريقية.

ويريد الاتحاد الإفريقي تطبيق هذه التجربة بمشاركة الفرق الكبرى في إفريقيا في بطولة على مدار الموسم من أجل التسويق بشكل أكبر لكرة القدم الإفريقية.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذه البطولة بداية من شهر أغسطس للعام القادم 2023، وتم الاستقرار بشكل كبير على نظام البطولة بداية من الأدوار التمهيدية وحتى المباراة النهائية.

نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي الجديدة

ويستهدف الاتحاد الإفريقي لإشراك 24 ناديا يمثلون 16 دولة أو أكثر من ذلك من جميع أنحاء القارة الإفريقية على أن يتم تقسيم ال24 فريقا إلى 3 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق وفقا للمناطق داخل القارة الإفريقية.

ويتأهل 5 فرق من كل مجموعة للدور الثاني بالإضافة إلى أفضل مركز سادس من الثلاث مجموعات ليصبح مجموع الفرق في الدور الثاني 16 فريقا يشاركون بنظام خروج المغلوب بلقاءات ذهاب وإياب.

واستقر الاتحاد الإفريقي على إقامة المباراة النهائية من تلك البطولة بنظام المباراة الواحد على أرض محايدة يتم الاتفاق عليها في بداية الموسم.

ستستمر تلك البطولة لمدة 10 أشهر طوال العام وستشهد إقامة حوال 197 مباراة مختلفة.

يذكر أن بطولة السوبر الإفريقي الذي يرغب الاتحاد الإفريقي في تنفيذها هي مشابهة لبطولة السوبر الأوروبي التي سعى الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظامها إلا أن العديد من الأندية رفضت الفكرة.