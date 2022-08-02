شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن كافة تفاصيل كأس سوبر لوسيل بمشاركة الهلال والزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي الهلال السعودي استعداداته للموسم المقبل من أجل مواصلة اداءه المتميز والمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يشارك نادي الهلال السعودي ببطولة كأس سوبر لوسيل خلال تلك الفترة من أجل تجهيز الفريق قبل انطلاقة الدوري السعودي والمقرر بدايته في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

الكشف تفاصيل كأس سوبر لوسيل

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية عن كافة تفاصيل البطولة الودية التي ستقام في الفترة الحالية بمشاركة نادي الهلال السعودي ونادي الزمالك في مباراة بين حامل لقب الدوري المصري وحامل لقب الدوري السعودي.

وأكدت اللجنة أن المباراة ستجمع بين الفريقين في التاسع من سبتمبر القادم في مدينة الدوحة القطرية؛ وهو أحد الملاعب الثمانية، التي سوف تستضيف كأس العالم 2022، حيث يعد ملعب لوسيل أحد أكبر الملاعب في قطر ويتسع إلى 80 ألف متفرج.

وأفادت اللجنة بأنه سيكون هناك حفل غنائي كبير يتبع المباراة بالإضافة إلى مراسم التتويج للفائز ورفع كأس البطولة وتوزيع الميداليات الخاصة بالفريقين.

الزمالك متصدر الدوري المصري

يذكر أن الدوري المصري الممتاز لم ينته حتى الآن إلا أن الزمالك المصري هو المتصدر حتى الآن جدول الترتيب برصيد 63 نقطة.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي قد نجح في تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي متفوقا على الاتحاد ملاحقه بفارق نقطتين، حيث حصد الهلال 67 نقطة بينما حصد الاتحاد 65 نقطة.