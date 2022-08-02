شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أهلي جدة يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الراقي بعد الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الراحل، على توجيه رسالة هامة إلى جماهيره وناديه عقب الرحيل إلى الدوري التركي.

إزجان أليوسكي يرحل عن أهلي جدة

وكان النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، أعلن عن رحيل الدولي المقدوني إزجان أليوسكي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف فنربخشة التركي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الراقي في بيان له، أن أليوسكي انتقل إلى صفوف فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، حتى يونيو المقبل.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في رسالة للاعب المقدوني: "ننتظر عودتك".

إزجان أليوسكي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الراقي

ووجه أليوسكي رسالة، في مقطع فيديو، حيث تحدث مع زملائه في صفوف الفريق خلال معسكر تركيا، وجاءت كلماته: "لم يكن قرارًا سهلًا أن أترك النادي وأصدقائي".

وتابع: "لكن أهم شيء أني تعرفت على هؤلاء الأصدقاء، إن شاء الله نكون مع بعضنا البعض في الموسم المقبل وأن نعود إلى دوري المحترفين"

وعانق أليوسكي اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني قبل الرحيل عن معسكر الأهلي، فيما وجه رسالة أخرى إلى الجماهير، قال فيها "لا تحزنوا، سنعود عندما يعود النادي، ثقوا بأنفسكم وبالفريق، وعليكم أن تتذكر أن الأهلي نادي كبير.. أراكم قريبًا وداعًا".

وكان النادي الأهلي تعاقد مع أليوسكي، في صفقة انتقال حر، في يوليو 2021، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وبعقد يستمر مع الأهلي حتى يونيو 2023، قبل أن يرحل إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

