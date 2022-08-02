شكرا لقرائتكم خبر عن من هو فيكتور رويز لاعب الفيحاء الجديد؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء اليوم الثلاثاء في الحصول على توقيع الدولي الإسباني فيكتور رويز قادمًا من صفوف فريق نادي جالين السويسري في ظل السعي وراء تدعيم الصفوف بأكثر من لاعب مميز إستعدادًا لإنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023.

ويعد الإسباني فيكتور رويز ثاني الانتدابات الخاصة بالفريق البرتقالي والذي يطمح إلى المنافسة على عدد من الألقاب المحلية الموسم المقبل

من هو الإسباني فيكتور رويز لاعب الفيحاء الجديد ؟

الإسباني فيكتور رويز

وبالبحث عن السيرة الذاتية الخاصة باللاعب فإنه يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا ولعب خلال مسيرته الرياضية في الكثير من الأندية لعل من أبرزها: «أوتييل، أوليمبيك تشافيتا، فالنسيا، ألزيرا، فورمنتيرا الإسبانية، وجالين السويسري»

في الوقت الذي خاض فيه اللاعب 103 مباراة في بطولة الدوري السويسري نجح خلالها في تسجيل 16 هدفًا وصنع 22 هدفًا لزملاءه أما في بطولة كأس سويسرا خاض 10 مباريات نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصنع 3 آخرين فيما شهدت بطولة الدوري الأوروبي مشاركته في مباراة يتيمة.

مركز الفيحاء الموسم الماضي في الدوري السعودي

يُذكر أن نادي الفيحاء قد نجح في إنهاء الموسم الماضي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، محققًا الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 11 والخسارة في مثلها.