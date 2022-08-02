اخبار الخليج – الهلال الأحمر يبحث تعزيز التعاون مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت جمعية الهلال الأحمر البحريني اجتماعا مع ممثلين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناقشت خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات من بينها تعزيز بناء قدرات منتسبي الهلال الأحمر البحريني، وتقديم الدعم الفني، وصياغة برامج تدريبية ومذكرات تفاهم مشتركة، والاستعداد للكوارث، ونشر الوعي بمبادئ القانون الدولي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع وضع آلية تعاون مشتركة ترتكز على نقاط محددة يحتاجها الطرفان، وبحث الأفكار والبرامج والمشاريع التي يمكن التعاون في تحقيقها بفاعلية، وذلك في إطار دور الهلال الأحمر البحريني في تنسيق عمليات الإغاثة والإسعاف بين الجمعيات الوطنية وخاصة في دول الخليج العربي لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي تتعرض لها البلاد العربية والبلاد الأخرى، وكذلك في تعزيز مجالات التعاون بين الجمعيات الوطنية العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودوره أيضا في تطوير الوسائل والأساليب للتعريف بالمبادئ الأساسية للحركة ونشر القانون الدولي الإنساني.

الأمين العام للهلال الأحمر البحريني الأستاذ مبارك الحادي أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الجمعية على الاستفادة مما لدى اللجنة الدولية من خبرات وإمكانيات لوجستية بما يزيد من فاعلية الجمعية على جميع المستويات، وفتح آفاق تعاون أكبر خاصة في مجال تطوير الخطة التشغيلية للجمعية، وفي مجال دعم قدرات مدربي الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر في الاستجابة والاستعداد للكوارث.

وأكد حرص الجمعية على الانخراط في برامج التنمية والتطوير من أجل إنجاح المشاريع التي تحقق رسالة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والعمل من أجل تبادل الخبرات وتنشيط الإعلام والمعلومات بين الجانبين، معربا عن شكره لرؤساء وأعضاء اللجان في الجمعية وما يبدونه من التزام وحرص على تطوير الأداء والنهوض بالمهام الملقاة على عاتق الجمعية في مختلف مجالات العمل الإغاثي والإنساني.

يشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر البحريني أقامت مؤخرا، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مقر الجمعية، على مدى يومين، برنامجا تدريبيا حول «القانون الدولي الإنساني»، بمشاركة جهات حكومية وأهلية أعضاء في اللجنة البحرينية الوطنية للقانون الدولي الإنساني.