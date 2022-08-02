اخبار الخليج – رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» و«مستشار حقوق الانسان» لدى وزارة الخارجية يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - عقد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا مع السيد حسن موسى شفيعي الوزير المفوض ومستشار حقوق الإنسان لدى البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف، بحضور المستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام للمؤسسة الوطنية.

‏وخلال الاجتماع، تم بحث التنسيق المشترك بين المؤسسة و وزارة الخارجية من خلال بحث تفعيل التعاون وتعزيزه بين البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف والمؤسسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان خاصة خلال مشاركة للمؤسسة الوطنية القادمة في الدورة الرابعة لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، والذي ستعقد في مجلس حقوق الانسان بجنيف في شهر نوفمبر القادم.

وقد أكد الدرازي على أهمية مشاركة المؤسسة، وتنفيذ اختصاصها الوارد في قانون الانشاء، والهادف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان، علما بأن المؤسسة قدمت تقريرها الموازي إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للدورة الرابعة.