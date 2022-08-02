اخبار الخليج – الأوقاف الجعفرية تكّرم المرسم الحسيني ومهرجان الإمام الحسين الفني للفنان عباس الموسوي

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت إدارة الأوقاف الجعفرية حفلاً تكريمياً لجمعية المرسم الحسيني ومهرجان الإمام الحسين الفني السنوي للفنان التشكيلي عباس الموسوي لدورهما المتميز على مدى أكثر من عقدين خلال إحياء موسم عاشوراء، وذلك خلال اللقاء السنوي لموسم عاشوراء بحضور سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة القاضي عيسى سامي المناعي ووكيل وزارة الصحة سعادة الدكتور وليد خليفة المانع ورئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح وعدد من مسؤولي الجهات الرسمية وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية ومدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد الحسيني وممثلين عن مآتم وحسينيات مملكة البحرين.

وأكد رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح أنّ الإدارة حريصة على توثيق الصلة بالمبادرات والمشاريع الحسينية التي حققت نجاحاً كبيراً ومتميزاً، حيث تجسد المبادئ والقيم العظيمة التي تلتقي مع أهداف نهضة وقيم الحسين (ع) العليا في البذل والعطاء من أجل الإنسانية، وأطلقنا هذا العام مبادرة لتكريم جمعية المرسم الحسيني ومهرجان الإمام الحسين (ع) الفني للإعراب عن فخرنا واعتزازنا وتقدير الجميع لهذه المبادرات الثقافية المتميزة».

وتعمل جمعية المرسم الحسيني على تحقيق الأهداف السامية لنهضة الإمام الحسين (ع) وتحتل موقعاً متميزاً في إحياء ذكرى عاشوراء سنوياً وكذلك الإسهام بتعزيز القيم السامية من خلال المشاركة في الفعاليات الخيرية والإنسانية والمشاركة في الفعاليات الوطنية والاجتماعية والثقافية وتطوير القدرات الاجتماعية والثقافية للموهوبين والمشاركة في الفعاليات الوطنية من خلال الرسم المعبر.

كا نجح مهرجان الإمام الحسين الفني السنوي للفنان التشكيلي عباس الموسوي على مدى عقدين كاملين في شغل مساحات واسعة ومشرقة من العمل الحسيني، واستطاع أن يعبر عن الرسالة الحسينية الخالدة من خلال مختلف فنون الإبداع، وشكل مظلة فريدة من نوعها للتعبير الحر بالألوان وبالكلمة والصورة عن الأهداف والمضامين السامية التي حملتها نهضة الإمام الحسين (ع) وتجسيد الأبعاد الإنسانية والحضارية والقيم الكبيرة لذكرى عاشوراء.