محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة زين البحرين عن استقالة مدثر علي من منصبه كمدير تنفيذي للشئون المالية وذلك اعتبارا من 31 يوليو الماضي. وقد تم تعيين عياض البرجي كمدير تنفيذي للشئون المالية.

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة المدير التنفيذي للشئون المالية لـ»زين البحرين» مدثر علي من منصبه.. وتعيين عياض البرجي بديلا عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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