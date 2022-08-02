بسبب جوني ديب.. ​آمبر هيرد​ تعلن إفلاسها رسمياً

محمد بن مسعود - الدمام - بعد فوز النجم العالمي جوني ديب في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وبعد تداعيات الحكم واستئنافه، أعلنت الفتاة الشقراء إفلاسها رسمياً وذلك بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكلفتها.

وتقدّمت الممثلة الأميركية بطلب تعلن فيه الإفلاس، وذلك قبل 21 يوليو 2022.

كما استأنفت أمام المحكمة بشأن حالة مواردها المالية وتراجعت عن مدفوعات التسوية. وعند التماسها للحكم، طلبت بطلانه بأكمله، بسبب افتقارها إلى الأموال الكافية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

يُشار الى أن آمبر كانت قد قدمت استئنافاً في وقت سابق، بحجة وجود احتيال من قبل المحلفين، وتم رفض الطلب بأمر مكتوب، حيث اعتبرت القاضية عدم وجود دليل على الاحتيال أو المخالفة من قبل المحلف، وأن الحكم يجب أن يبقى سارياً.

وكان جوني ديب قد انتصر في معركته القضائية ضد طليقته أمبر هيرد، وحصل على حكم قضائي منحه تعويضاً مالياً كبيراً.

لا تستطيع دفع أكثر من 8 ملايين دولار

ومطلع الشهر الماضي، ألمح محامو النجم العالمي جوني ديب إلى أن الأخير قد لا يحصل على تعويضات قدرها 10.35 مليون دولار من زوجته السابقة أمبر هيرد، مؤكدين أنه راضٍ عن «فوزه بالقضية الذي أبرأ اسمه أخيرًا».

في المقابل، أكدت آمبر هيرد، صاحبة الـ 36 عاما، أنها لا تستطيع دفع أكثر من 8 ملايين دولار تدين بها لزوجها السابق بعد صدور حكم القضاء.

يذكر أنه في يونيو الماضي أُمرت هيرد بدفع 10.35 ملايين دولار لجوني ديب في صورة تعويضات، عندما قضت هيئة محلفين في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا بأن هيرد قامت بالتشهير بنجم «قراصنة الكاريبي».

وحظيت المحاكمة بين الثنائي الشهير، والتي استمرت ستة أسابيع باهتمام كبير وبتغطية إعلامية واسعة إذ نقلت محطات التلفزيون وقائعها مباشرة، وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منها.