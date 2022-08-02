وكالة شؤون المسجد النبوي تُكثّف خدماتها مع وصول طلائع المعتمرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كثّفت وكالة شؤون المسجد النبوي خدماتها المقدمة للزائرين مع وصول طلائع المعتمرين القادمين لزيارة المسجد النبوي والتشرف بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وهيّئت وكالة المسجد النبوي التكييف المناسب لهذه الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة للمظلات ومراوح الرذاذ في ساحات المسجد النبوي لتلطيف الأجواء ولوقاية الزوار من أشعة الشمس عند قدومهم خلال ساعات النهار، بالإضافة لتكثيف برامج سقيا ماء زمزم من خلال الحافظات المنتشرة في جميع أنحاء المسجد النبوي وتوزيع عبوات مياه زمزم من خلال الحافظات المحمولة على الظهر.

كما كثفت وكالة المسجد النبوي برامج التطهير والتعقيم للمسجد النبوي وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، وتهيئة المسجد النبوي بالسجاد الفاخر وتعطيره والعناية به بعد كل صلاة، بالإضافة لتبخير وتطييب المسجد النبوي وزائريه بأجود أنواع الطيب والبخور.

يُذكر أن الوكالة بكافة إداراتها تحرص على تسخير خدماتها لكل زائر للمسجد النبوي ليؤدي عبادته بكل راحة وطمأنينة، ضمن جهودها في كرم الوفادة وتميز الرفادة وجودة ونوعية خدماتها وأنسنتها لراحة المصلين والزائرين.

وتعمل الوكالة ضمن خطتها المعدة لموسم العمرة على تنظيم الحشود البشرية بكوادر مؤهلة لتفادي الازدحام في المسجد النبوي وساحاته وتسهيل تنقل الزوار والمصلين عبر عربات الجولف والعربات المتحركة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم زيارتهم للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة بكل يسر وسهولة.