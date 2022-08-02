جامعة الحدود الشمالية تنظم معرض القبول والتسجيل بعرعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نظمت جامعة الحدود الشمالية أمس ، معرض القبول والتسجيل ، لمساعدة الطلبة في عملية التسجيل بالجامعة للعام الجامعي 1444هـ والإجابة على استفساراتهم ، بحضور وكيل الجامعة وعدد من عمداء الكليات ، وذلك في مجمع العثيم مول بمدينة عرعر.
ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى تقديم المساعدة والإرشاد لخريجي الثانوية العامة الراغبين في التسجيل بالجامعة وحل المشاكل التي تواجههم أثناء عملية التسجيل ، وتمكين الطلبة من الحصول على المعلومات الهادفة والصحيحة التي تتيح لهم التسجيل الإلكتروني دون الحاجة للتوجه لأي جهات أخرى والتعرف على التخصصات المتاحة والبرامج التي تقدمها الجامعة، وتقديم المشورة العلمية والإرشاد الأكاديمي وشرح مواصفات التخصصات واحتياجات سوق العمل ومميزات كل تخصص .
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