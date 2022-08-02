المرور : المخالفات المرورية تُطبق على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يتم تطبيق المخالفات المرورية على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية في حال ارتكاب أي مخالفات.
وأوضحت الإدارة، أن قيمة المُخالفات المرورية تُحصل من قائد المركبة قبل مغادرة أراضي المملكة.
وجاء تأكيد “المرور” في رده على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى رصد أجهزة الرصد الآلي “ساهر” المُخالفات المرورية على المركبات التي تحمل لوحات أجنبية.
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Source almnatiq
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