في حالة عدم تنظيم الإجازة الصيفية.. 5 آثار سلبية قد تهدد مستقبل طفلك

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حذرت دراسة حديثة من أن الإجازة الصيفية الطويلة قد تؤثر في تراجع المهارات الأكاديمية والنفسية لدى الصغار، وتجعلهم عرضة لفقدان ما يصل إلى 40% من المكاسب التعليمية التي حققوها خلال العام الدراسي في حال عدم الاستفادة من تنظيم الإجازة، بحسب “فوربس”.

التأثير على السلوكيات

وأشارت دراسات أخرى إلى أن عدم وجود نشاط دراسي خلال الإجازة الصيفية يؤثر بالسلب في سلوكيات الأطفال المُسببة للسمنة، التي تشمل: النشاط البدني، والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات سواء أكانت أجهزة محمولة أم حواسيب أم غيرها، فضلاً عن النظام الغذائي، بجانب النوم.

وعددت أخصائية العلاج الطبيعي للأطفال بجامعة ملبورن (أستراليا)، ورئيسة مركز ثريا للعلاج الطبيعي، الدكتورة ثريا بوحسن، الآثار السلبية التي قد تحدث لأبنائنا من عدم استغلال أوقات فراغهم في العطلة الصيفية، مثل:

1 – حدوث نسيان لبعض الأساسيات الدراسية كالقراءة والحساب.

2 – التعود على الفوضى وعدم المسؤولية.

3 – تراجع مستوى التحصيل الدراسي للأبناء.

4 – الاعتياد على التراخي والكسل وقلة النشاط.

5 – انخفاض مستوى اللياقة البدنية لديهم، وفقًا لـ”عكاظ”.

كيف تكون الإجازة الصيفية أكثر إيجابية

ويرى خبراء أن الإجازة الصيفية مفيدة لأبنائنا وأكثر إيجابية، إذا شملت ممارسة الأنشطة البدنية بمختلف أنواعها كالسباحة والألعاب الرياضية، والاهتمام بلياقة الجسم، مع مشاركة الآباء لأبنائهم، وممارسة أنشطة تعليمية وترفيهية بحسب ميول الأبناء لتحقيق الإفادة والترفيه، وممارسة أنشطة فنية ويدوية تطور من مهارات الأبناء وقدراتهم الإبداعية.

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Source almnatiq

