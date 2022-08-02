“الغذاء والدواء”: إرضاع الطفل في أول ساعة من الولادة يحميه من 3 أمراض

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شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة إرضاع الطفل في الساعات الأولى من ولادته، ما يُسهم في حمايته مستقبلاً من بعض الأمراض، حيث يُعد حليب الأم الغذاء الأمثل لنموه بشكلٍ صحي وسليم.

وقالت الهيئة، في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، إنه من المهم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، لحمايته مستقبلاً من أمراض السمنة والتهابات الصدر والحساسية والربو.

وأكدت أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل ويوفّر له جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي وسليم.

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Source almnatiq

