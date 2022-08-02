أوباما: مقتَل الظواهري دليل على أنه يمكن استئصال الإرهاب دون شن حروب

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علّق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على مقتَل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة بطائرة أمريكية مسيرة يوم السبت الماضي.

وعبر أوباما عن ارتياحه لتحييد زعيم القاعدة وأحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر بعد أكثر من 20 عامًا على وقوعها، مؤملاً أن يساهم مقتله في توفير قدر من السلام لعائلات ضحايا 11 سبتمبر ولكل شخص عانى هجمات القاعدة.

وأكد أوباما على أن مقتَل الظواهري بهذه الطريقة دليل على أنه يمكن للولايات المتحدة استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب.

كما عبر عن تقديره قيادة الرئيس بايدن، ومسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين الذين عملوا لعقود من الزمن لأجل هذه اللحظة وتمكنوا من تحييد الظواهري دون وقوع خسائر مدنية.

وكان بايدن قد أعلن مساء الإثنين أن قوات أمريكية نجحت في قتَل الظواهري يوم السبت الماضي، دون وقوع ضحايا بين عائلته أو من المدنيين.



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Source akhbaar24

