أسعار النفط.. “برنت” يتراجع إلى 99.26 دولاراً

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انخفضت أسعار النفط مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، حيث استوعب المستثمرون توقعات قاتمة للطلب على الوقود مع بيانات تشير إلى تراجع التصنيع العالمي في الوقت الذي يجتمع فيه منتجو النفط الخام الرئيسيون هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كانوا سيزيدون العرض أم لا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 99.26 دولاراً للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 93.22 دولاراً للبرميل.

وجاء التراجع بعد أن تراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في الجلسة عند 99.09 دولارًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى لها منذ 15 يوليو تموز.

وهبط سعر الخام الأمريكي القياسي إلى 92.42 دولارًا للبرميل ، وهو أضعف مستوى منذ 14 يوليو.

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Source almnatiq

