3 مدن تسجل 44 مئوية كأعلى درجة حرارة .. وأبها والباحة الأدنى

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قال المركز الوطني للأرصاد ، أن عرعر وسكاكا سجلا أعلى درجة حرارة عند 44 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة عند 26 مئوية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، وأجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

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Source almnatiq

