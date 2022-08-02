شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. هتان باهبري يثير غضب جماهير الهلال والاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه هتان باهبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي صدمة قوية لجماهير فريقي الهلال واتحاد جدة والذي لعب لهما خلال السنوات الماضية.

باهبري يثير غضب جماهير الهلال والاتحاد

وفي تصريحات أدلى بها باهبري للمركز الإعلامي الخاص بفريق نادي الشباب أكد أن قلعة الليوث تعد الأقرب لقلبه بين جميع الفرق التي مثلها ودافع عن الوانها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار اللاعب إلى أن نادي الشباب نجح في إكتشافه مجددًا في الوقت الذي ساعده فيه على العودة إلى صفوف المنتخب السعودي عقب فترة طويلة من الاستبعاد.

وشدد على أن الهدف الأول الذي ينتظره خلال الموسم الجديد هو الحصول على جميع البطولات برفقة نادي الشباب.

وأنهى هتان باهبري تصريحاته أن البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر ولاعب الهلال الدولي البيروفي اندريه كاريلو من أفضل اللاعبين في بطولة الدوري ويتعلم منهم الكثير.

من هو هتان باهبري ؟

باهبري يعد واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية وهو الذي ولد في العام 1992 ويبلغ من العمر حاليًا 30 عام وبدأ مسيرته الرياضية في فريق نادي اتحاد جدة في الوقت الذي لعب فيه لصفوف نادي الهلال خلال الفترة من 2019-2021.

وخلال الصيف الماضي إنضم باهبري لصفوف فريق نادي الشباب حيث نجح معهم في تسجيل 19 هدفًا وصنع لزملاءه 16 آخرين وذلك خلال 86 مباراة رسمية في جميع البطولات.