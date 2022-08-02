شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يهدد مستقبل البلطان مع الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية وجود تصعيد من جانب إدارة فريق الكرة الأول بنادي النصر فيما يخص الصراع مع رئيس نادي الشباب خالد البلطان.

ولا تبدو العلاقة بين النصر والبلطان على مايرام حيث وصلت إلى مرحلة كبيرة من التدهور وبالأخص عقب ظهور تصريحات متبادلة بين الطرفين وهي التي بدأت منذ عامين تقريبًا.

النصر يهدد مستقبل البلطان مع الشباب

وخلال الآونة الأخيرة تم إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان وذلك فيما يخص الاتهامات الباطلة التي تم توجيهها في حق المدير التنفيذي السابق لفريق نادي النصر أسطورة المنتخب السعودي حسين عبد الغني.

وخرج الإعلامي الرياضي سعود الصرامي مؤكدًا تقديم إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر شكوى رسمية في حق رئيس الشباب السيد خالد البلطان.

وأضاف الصرامي في تصريحات متلفزة أن الشكوى التي تم تقديمها بواسطة إدارة نادي النصر بحق البلطان وصلت للجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد السعودي يوم أمس الاثنين.

وتضمنت الشكوى أن إدارة النصر طالبت في الشكوى الخاصة بها إيقاف البلطان لفترة كبيرة وبالأخص عقب التعدي على قلعة الأعلامي خلال الظهور الأعلامي الأخيرة له