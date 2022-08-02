حساب المواطن: يجب على المُستفيدين المُسجلين لدى التأمينات الإفصاح عن الدخل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد برنامج “حساب المواطن”، أنه يتطلب من المُستفيد المُسجل لدى التأمينات الاجتماعية الإفصاح عن الدخل المُسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.
وبيّن البرنامج، أنه ستتم دراسة استحقاق المُستفيد المُسجل لدى التأمينات الاجتماعية، وفي حال كان مُستحقاً يتم صرف الدعم.
ونوه إلى أنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، حيث يمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حساب “دراسة الأهلية”.
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