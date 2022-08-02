محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يُعد ربط طريق حدا/الجموم بالدائري الجنوبي بجدة، من مشاريع الطرق الاستراتيجية والمهمة التي تنفذها وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ إذ يشكل شرياناً رئيساً لحركة الشاحنات المتجهة من مدينة جدة إلى وسط وشرق المملكة، حيث سيسهم في تخفيف الضغط عن المحاور الرئيسية الأخرى مثل طريق هدى الشام/بريمان، وطريق جدة/مكة المكرمة القديم، ومحور الأمير محمد بن سلمان وبالتالي عدم الحاجة لمرور الشاحنات بمحافظة بحرة.
وسيسهم الطريق في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين من 8 ملايين معتمر إلى 30 مليون معتمر، وخدمة ربط مناطق وأحياء جدة بشمال وغرب مكة المكرمة، بالإضافة إلى اختصار معدل زمن الرحلة بين جدة ومكة المكرمة.
وتعمل الوزارة على إنشاء الطريق بعدد 3 مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 8 أمتار، ويبلغ طوله 31,3 كلم جاري تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بطول 8,3 كلم، بالإضافة إلى أن الإجراءات جارية لاستكمال الـ 23 كلم الباقية تمهيداً لتنفيذها.
وتولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، طرق منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة أهمية كبيرة، وتحرص على إنجاز جميع مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، ويسهم في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لسكان المنطقة وزوارها، وتحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى الوزارة فيها للوصول بالمملكة لتحتل المرتبة السادسة عالميًا في ترابط شبكات الطرق.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- حساب المواطن: يجب على المُستفيدين المُسجلين لدى التأمينات الإفصاح عن الدخل
- “الخضيري” يحدد 3 فوائد للتبرع بالدم
- تحذير عاجل من سفارة المملكة في أمريكا للمواطنين
- “الأرصاد” يُنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على جدة وثول
- ما هو موسم جمرة القيظ وما مدته؟.. الزعاق يجيب
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل والخدمات اللوجستية تواصل العمل على استكمال ربط طريق حدا/الجموم بالدائري الجنوبي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.