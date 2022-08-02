“الأرصاد” يُنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على جدة وثول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة جدة وبحره، وثول، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.