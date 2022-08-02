محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: خلال هذه الأيام نسير في مضمار جمرة القيظ، ومدتها 26 يومًا؛ 13 يومًا منها بموسم المرزم، و13 يومًا منها للكليبين. وحتى الآن نعيش بموسم المرزم والعامة يقولون إذا دخل المرزم يا خراف “الزم”.

كانت هذه تفاصيل خبر ما هو موسم جمرة القيظ وما مدته؟.. الزعاق يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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