شاهد.. أول لقطات من منزل أيمن الظواهري بالعاصمة الأفغانية كابل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صور خاصة للعربية/الحدث، المنطقة التي شهدت الغارة الأمريكية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وأظهرت صور متداولة منزل الظواهري الذي تعرض لغارة أمريكية بطائرة من دون طيار يوم الأحد الماضي، وفق ما أعلن مسؤولان أميركيان اليوم.

من جهتها، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المنزل الذي كان به الظواهري يعود لأحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان، فيما أوضحت صحيفة “واشنطن بوست” أن الظواهري كان في منزل بالحي الدبلوماسي في العاصمة.

وأوضحت داخلية حركة طالبان أن الغارة وقعت في منطقة “شيربور” بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحاً من يوم الأحد.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان، فيما وصفها البيت الأبيض الاثنين بأنها عملية “ناجحة” ضد “هدف هام” في أفغانستان.

يذكر أن الظواهري تولى قيادة القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 على يد القوات الأميركية خلال غارة ليلية جريئة في عمق باكستان حيث كان يختبئ.

وفي نوفمبر 2020، انتشرت أنباء عن وفاته بعد صراع مع المرض، حيث تحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد، وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بـالربو، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها في فيديو ينشره التنظيم بعد تلك الأنباء.

كما نشر الظواهري لقطات فيديو جديدة في سبتمبر 2021، في محاولة واضحة لدحض الشائعات حول وفاته، وذلك في الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة.