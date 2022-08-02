الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة ينفذ مبادرة توعوية صحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات أمس فعالية توعوية بعنوان “انتبه من الأمراض الصامتة السكر والضغط”، وذلك بمقر النقابة العامة للسيارات بالعاصمة المقدسة . وشملت الفعالية تقديم برنامج توعوي وتثقيف صحي لمنسوبي النقابة، حيث قام المتطوعون والمتطوعات بقياس الضغط ونسبة السكر والأكسجين في الدم, وتوعية زوار الركن التوعوي والتثقيفي بأهمية مراقبة المؤشرات الحيوية والانتباه من الأمراض الصامتة, إضافة إلى التعريف بالبرامج المجتمعية التي تنفذها الهيئة كالبرامج التدريبية و كيفية الالتحاق بها عن طريق منصة “متأهب” وكذلك التعريف بالفرص التطوعية وكيفية الاشتراك بها عن طريق منصة التطوع.

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