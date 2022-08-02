مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 1.35% الى 1.85%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي عن زيادة في سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس من 1.35% الى 1.85%، وهي رابع زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا للشهر الرابع على التوالي.
وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي في بيان اليوم الثلاثاء أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.
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