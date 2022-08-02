سفارة المملكة في أمريكا تحذر المواطنين من فيضانات ولاية كنتاكي

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حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين من الفيضانات التي تشهدها ولاية كنتاكي.

وشددت السفارة على المواطنين بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، مشيرة إلى أنه في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقعها.

ويواصل عناصر الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات التي دمرت شرق الولاية وأودت بحياة 28 شخصا على الأقل في ظل تواصل سوء أحوال الطقس، فيما لا يزال الوصول إلى بعض المناطق الجبلية متعذرا في أعقاب الفيضانات التي حولت عددا من الطُرق أنهارا وحطمت جسورا وجرفت منازل.



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Source akhbaar24

