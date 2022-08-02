يستهدف بدقة ويقلل الأضرار الجانبية.. طبيعة الصـاروخ المحتمل أن يكون استخدم في قـتل أيمن الظواهري

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تحدث مسؤولون ومحللون أمريكيون، عن الطريقة التي قتـل بها زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، والسـلاح المُستخدم لتوجيه الضـربة بدقة عالية.

وأكد المسؤولون في تصريحات صحفية، أن “الظواهري” قـتل في عملية دقيقة استهدفت منزلاً يقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية وتحديداً في منطقة شيربور، حيث يتبع هذا المنزل وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني.

ورجحوا أن تكون عملية قــتل “الظواهري” جرت بصـاروخ من طراز “RX9” المُخصص لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة ويحدد كذلك هدفه بدقة، وهو ما يُبرر مسألة عدم وقوع أضرار كبيرة للمنزل الذي كان يتواجد فيه “الظواهري” خلال العملية.

ولفتوا إلى أن العملية تم تنفيذها بطائرة مُسيرة بدون طيار والتي جرى استخدامها في إطلاق الصـاروخ الذي استهدف المنزل.

ويُنتظر أن تعقد السلطات الأمريكية، اجتماعاً موسعاً خلال الساعات المقبلة لكشف كافة التفاصيل الخاصة بعملية قتـل “الظواهري”، وكيفية تنفيذها بدقة عالية والأهداف التي تحققت خلالها.

وكان المتحدث الرسمي لحركة طالبان قد أكد وقوع الضـربة الجوية التي استهدفت زعيم تنظيم القاعدة، معبراً عن إدانة الحركة لها.



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Source akhbaar24

