“الغذاء والدواء”: الرضاعة الطبيعية للطفل في أول ساعة من الولادة تحميه من هذه الأمراض

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فوائد إرضاع الأمهات أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة.
وبيّنت الهيئة، أنه من المهم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية أثناء الساعة الأولى من الولادة؛ كون ذلك يُساهم بحماية الطفل مستقبلاً من بعض الأمراض مثل السمنة والتهابات الصدر والحساسية مثل الربو.
ولفتت إلى أن حليب الأم يُعد الغذاء المثالي للطفل فهو يوفر له جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي وسليم.
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Source akhbaar24
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