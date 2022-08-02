6 مؤشرات تؤكد تلف حساس الكرنك وهذه أشهر أسباب اعطاله

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يعد مستشعر الكرنك من أبرز المستشعرات الموجودة فى السيارات ، ويعرف بحساس الكرنك . وهو أحد المكونات الأساسية الموجودة في كل محرك سيارة ، ويرتبط بعمود الكرنك المسؤول عن مراقبة سرعة دوران المحرك وإرسال المعلومات اللازمة. من هنا يعتبر هذا المستشعر جزءًا مهمًّ، كما أن حدوث أي عطل أو خلل به يمنع وصول الرسائل اللازمة إلى كمبيوتر السيارة .

3 أسباب تتسبب بعطل حساس الكرنك





على الرغم من أن السبب الرئيسي في عطل حساس الكرنك يرجع الى انتهاء عمره الافتراضي المحدد من الشركة المصنعه – إلا أن هناك بعض العوامل والأسباب التي تلعب دورًا في تلف هذا الحساس وأبرزها :

تلف بضفيرة الأسلاك

أي تلف او اهتراء بالأسلاك التي تصل بين حساس الكرنك وعمود الكرنك وغيرها من الأجزاء المرتبطة، فإن هذا يمنع الحساس من إيصال الرسائل المطلوبة وبالتالي يتسبب بظهور عطل في حساس الكرنك.

تلف حزام التوقيت

لأن حزام التوقيت مسئول عن تنظيم الرسائل الصادرة من حساس الكرنك ، فإن اي تلف بحزام التوقيت ينعكس سلبا على حساس الكرنك مباشرة

ارتفاع حرارة المحرك

محرك السيارة مثل الدماغ البشري او جسم الانسان – له درجة حرارة يجب ألا يتعداها . ولذلك فإن ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب القيادة لمسافات طويلة متواصلة أو بسبب ترك السيارة في درجة حرارة عالية لوقت طويل وغيرها من الأسباب والمشكلات، يتسبب بتلف حساس الكرنك، ، وأحيانا تذيب الغلاف البلاستيكي للحساس مما يتسبب بتلفه.

مؤشرات تعطل حساس الكرنك





من الصعوبة بمكان الاستمرار في قيادة السيارة مع تعطل حساس الكرنك ، وقد تتسبب القيادة مع عطل الحساس في نتائج خطيره جدا مما يرفع تكاليف الصيانة والإصلاح . ومن اهم العلامات التي تساعدنا في معرفة وجود عطل في حساس الكرنك، مايلي :

– صعوبة تشغيل السيارة

من أكثر علامات تعطل حساس الكرنك صعوبة تشغيل السيارة أو مواجهة صعوبات . حساس الكرنك يراقب عمود الكرنك المسؤول عن تحديد السرعة وكمية الوقود وغيرها من المعلومات المهمة لبدء تشغيل السيارة. لذلك من الضروري التعامل مع هذه العلامة فورًا وفحص السيارة لدى ميكانيكي، لتجنب تفاقم المشكلة .

2 – توقف محرك السيارة فجأة

بسبب ضعف حساس الكرنك أو وجود عطل فيه أو في الأسلاك المحيطة به ، قد يتوقف محرك السيارة فجأة ، وعلى الرغم من أن هذه العلامة قد تكون بسبب العديد من المشكلات في السيارة إلا أن عطل حساس الكرنك واحدًا من أهم تلك المشكلات.

3 – ضوء فحص المحرك

عند اكتشاف كمبيوتر السيارة لوجود عطل في حساس الكرنك فإنه ينشط علامة Check Engine لإرشاد السائق إلى وجود مشكلة . هنا تدل علامة فحص المحرك المضاءة في لوحة القيادة على وجود مشكلة في حساس الكرنك .

4 – عدم التحكم بسرعة السيارة

لأن حساس الكرنك هو المسئول عن تحديد كمية الوقود ووقت التشغيل وسرعة الدوران، فإن تعرضه للتلف يسبب خللًا في كل تلك الأشياء، وهذا ينعكس على التحكم بسرعة السيارة.

5 – استهلاك متزايد للوقود

عطل حساس الكرنك يجعله غير قادر على تحديد كميات الوقود اللازمة بكفاءة، مما يترتب عليه زيادة استهلاك الوقود عن المعدل الطبيعي ، مما يستوجب فحص السيارة لتدارك الخطر .

6 – اهتزاز المحرك وخشونة صوته

سماع أصوات صادرة عن المحرك بسبب وجود أسطوانات غير مناسبة في حساس الكرنك ، من العلامات الدالة على وجود مشكلة في حساس الكرنك ، كذلك قد نسمع صوتًا خشنًا صادرًا عن المحرك عند تبطيء سرعة السيارة؛ وذلك بسبب عدم مراقبة حساس الكرنك للمدخلات المناسبة.



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Source akhbaar24

