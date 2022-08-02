أسعار النفط تواصل منحى التراجع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
هبطت أسعار النفط، حوالي أربعة بالمئة، يوم الاثنين، متأثرة ببيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في بضع دول على توقعات الطلب.
وتراجعت أسعار النفط بينما يستعد المستثمرون لاجتماع “أوبك” وحلفائها من منتجي الخام بشأن الإمدادات، هذا الأسبوع.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.94 دولار، أو 3.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.03 دولار للبرميل، بعد أن هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 99.09 دولار.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة بـ 4.73 دولار، أو 4.8 بالمئة، إلى 93.89 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 92.42 دولار.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون معا ما يعرف بتحالف “أوبك+”، يوم الأربعاء، لتقرير مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.
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وقال اثنان من ثمانية مصادر في “أوبك+” شملهم مسح أجرته رويترز أن زيادة إنتاجية متواضعة لشهر سبتمبر سيجري مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس.
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