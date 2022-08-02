قرار جديد من شركة تويتر بشأن سعر خدمة Twitter Blue

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المناطق-متابعات
قررت شركة “تويتر”، رفع سعر الاشتراك في خدمة تويتر بلو ” Twitter Blue “، لتصل إلى 5 دولارات في الشهر.
وتفصيلا، أوضح الخبير التقني سالم الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تويتر رفعت سعر الاشتراك في تويتر بلو إلى 5 دولارات في الشهر .
وأوضح الحربي، أن الارتفاع الجديد في سعر الخدمة يشمل المشتركين الجدد بعد أن كانت 3 دولار في الشهر .
وأضاف سالم الحربي، أن مميزات الاشتراك في خدمة تويتر بلو ” Twitter Blue ” ما يلي:
– القدرة على تعديل التغريدة بعد النقر على زر النشر
– قراءة المشاركات دون ظهور إعلانات.
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Source almnatiq
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