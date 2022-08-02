محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات التقى الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، اليوم، وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يزور العاصمة دوشنبه حاليا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين الاستعداد لتعزيز التنسيق والتعاون ضمن أطر منظمة ( شانغهاي ) والأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الصيني قد التقى في وقت سابق أمس نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الطاجيكي يبحث مع وزير الخارجية الصيني العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.