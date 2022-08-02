وسائل إعلام تكشف عن موعد وصول طائرة بيلوسي إلى تايوان.. وخطة الزيارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ذكرت قناة TVBC بأن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستصل إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء.

ووفقا للقناة، ستمضي بيلوسي الليلة في الفندق، وفي الصباح التالي ستلتقي برئيسة تايوان تساي إنغ وين، ثم تلقي بيلوسي بعد ذلك كلمة أمام برلمان تايوان.

يشار إلى أن الزيارة المتوقعة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي لجزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، قد أثارت توترا بين بكين وواشنطن.

وهددت الصين بإسقاط طائرة بيلوسي في حال كانت ترافقها مقاتلات حربية.