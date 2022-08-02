الرئيس الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري بضربة أمريكية في أفغانستان يوم السبت الماضي.

وأضاف بايدن أنه لا أحد من عائلة الظواهري أصيب في الضربة ولا ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، مؤكدا أن أفغانستان لن تصبح مجددا ملاذا آمنا للإرهابيين.

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