البدء في إخلاء عقارات حي” الكدوة” بمكة لتنفيذ الإزالة.. والكشف عن المساحة المستهدفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن بدء إخلاء العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة في منطقة تطوير “الكدوة” الواقعة بحي المسفلة بمدينة مكة.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الهدم ستتم بالتزامن مع فصل الخدمات في الأيام القادمة، على أن تبدأ الجهات المنفذة في استئناف أعمال الهدم والإزالة في 15 محرم 1444هـ، لافتة إلى أنها ستعلن في الفترة المقبلة عن مقر لاستقبال ملاك العقارات.

يذكر أن الهيئة الملكية قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 متر2 تقريبًا.