شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد يقترب من ضم أحد أبرز نجوم البريمييرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية اليوم الثلاثاء عن مفاجآة من العيار الثقيل لـ مُحبي وعاشقي العميد في كل مكان من أنحاء العالم.

الإتحاد يمهد لضم نجم " ليدز يونايتد"

حسب ما كشفت تقارير صحفية سعودية فإن الوطن دخل في تفاوض مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، تمهيدًا لضم الأنجولي هيلدر كوستا " صاحب الجنسية البرتغالية".

يكثف النادي السعودي جهوده خلال الفترة الجارية لضم نجم ليدز يونايتد، الذي يتميز باللعب في مركز الجناح الهجومي ولعب في العديد من أندية القارة العجوز، أبرزهم:-

- فالنسيا الإسباني.

- بنفيكا البرتغالي.

- وولفرهامبتون الإنجليزي.

- وفي الوقت الحالي " ليدز يونايتد".

وبالفعل دخل مجلس إدارة نادي الاتحاد، في مفاوضات مكثفة مهاجم ليدز للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

أرقام هيلدر كوستا في الموسم الماضي 2021/2022

كان اللاعب معارًا من ليدز إلى صفوف فالنسيا الإسباني بالموسم الماضي، وعاد إلى النادي الإنجليزي حيث استمرت إعارته لمدة عام واحد فقط.

وتمكن المهاجم الشاب من المشاركة في 22 مباراة في الدوري الإسباني الممتاز 2021/2022، ناجحًا في المساهمة بهدف وحيد.

تعرف على صفقات الإتحاد حتى الآن في ميركاتو الصيف

أتم الإتحاد حتى تلك اللحظة 3 صفقات فقط لا غير، بالتعاقد مع متوسط الميدان المصري طارق حامد، وأيضًا قلب الدفاع الدولي أحمد شراحيلي، وأخيرًا الظهير الأيسر الشاب زكريا هوساوي.

كيف أنهى الإتحاد دوري المحترفين السعودي 2021/2022؟

تعرض الإتحاد إلى ضربة قاسية بعد ما فشل بالفوز بلقب الدوري السعودي بالرغم من ترعرع النادي السعودي طويلًا على قمة جدول ترتيب الدوري.

وفاز الهلال باللقب بعد أن جاء متصدرًا في نهاية البطولة برصيد 67 نقطة، بينما جاء الإتحاد في الوصافة برصيد 65 نقطة فقط لا غير.