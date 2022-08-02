شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات نارية في قضية حمد الله مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي محمد الدويش مفاجأة مدوية بشأن قضية النجم المغربي عبدالرازق حمدالله نجم نادي الإتحاد مع ناديه السابق " النصر".

وجاء ذلك بعد الشكوى الأخيرة التي قدمها نادي النصر إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم، ولجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين السعودية، بعد ما بدر من مسؤولي الإتحاد لتحريض النجم المغربي على الرحيل.

تسجيلات صوتية.. مسؤولي العميد حرضوا حمد الله على ترك "النصر"

حسب ما تم تاكيد من الإعلامي الرياضي " داويش" فإن إدارة النصر دفعت أموال ضخمة للغاية من أجل الحصول على تسجيلات صوتية يتهم فيها المسؤولين في نادي الإتحاد السعودي لتحريض اللاعب المغربي على الرحيل عن قلعة العالمي.

مما دفع النصر إلى تقديم شكوى إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم، ولجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين السعودية.

حمد الله تعرض لـ كمين " الإتحاد"

ورد الإعلامي الرياضي" سعود الصرامي" على تلك التطورات الخطيرة في قضية حمدالله مع النصر، مشيرًا إلى أن اللاعب وه تعرض لـ "كمين واضح من العميد.

وجاء ذلك من خلال جره إلى مكالمة هاتفية لتسجيلها، واعتمادها كدليل ضده ونادي الإتحاد.

ورحل صاحب الـ 31 عامًا عن صفوف النصر خلال الموسم الماضي، بعد ما تم فسخ التعاقد بين الطرفين بسبب الأزمة التي نشبت بينهم.

وتعاقد اللاعب مع الإتحاد في شهر 12 الماضي لمدة موسم ونصف مقابل 10 ملابين ريال، حيث ينتهي تعاقده مع النادي السعودي في صيف 2023 القادم.

أرقام حمد الله مع الإتحاد 2021/2022

منذ أن انضم القناص المغربي إلى صفوف الإتحاد شارك بقميص العالمي في 12 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في هز شباك الخصم بـ 13 هدف بالإضافة إلى المساهمة في هدف آخر.

كيف أنهى الإتحاد دوري المحترفين السعودي 2021/2022

فشل الإتحاد في الفوز بلقب الدوري السعودي بالرغم من ترعرع العالمي طويلًا على قمة جدول ترتيب الدوري، حيث فاز الهلال باللقب بعد أن جاء متصدرًا في نهاية البطولة برصيد 67 نقطة.

بينما جاء الإتحاد في الوصافة برصيد 65 نقطة فقط لا غير.