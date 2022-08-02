محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_فريق التحرير جو بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري خلال مؤتمر صحفي ويعلق : لكل من يهدد أمن أمريكا سنجدكم وسنقتلكم أينما كنتم الوسوم أيمن الظواهري جو بايدن

كانت هذه تفاصيل خبر جو بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري خلال مؤتمر صحفي ويعلق : لكل من يهدد أمن أمريكا سنجدكم وسنقتلكم أينما كنتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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