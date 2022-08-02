وذكر محسن أحمد (بائع أسماك في سوق الدمام المركزي) لـ«عكاظ»، أن كميات اليوم الأول من استقبال طلائع الروبيان لم تكن كبيرة نظرا لأن الموسم في بدايته وكذلك المدة الزمنية التي يحتاجها الصيادون في عرض البحر تحتاج من 4 – 5 أيام بالنسبة لـ«اللنشات»، أما الطرادات فستعود بعد يوم أو أقل. وأضاف محسن أن جميع ما وصل من روبيان في اليوم الأول سواء في سوق الدمام المركزي أو سوق القطيف كانت أعدادا قليلة وأحجاما صغيرة جدا، ولكن نستبشر خيرا في الأيام القادمة. وأشار إلى أن الصيادين أبحروا هذا العام من 4 نقاط رئيسية؛ الجبيل والقطيف ودارين ومنيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر كميات قليلة في أول أيام موسم الروبيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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