أرامكو تستحوذ على أعمال «فالفولين» بـ 2.65 مليار دولار

وفالفولين شركة عالمية لها تاريخ طويل في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم، ذات علامة تجارية مشهورة، للسيارات والاستخدامات الصناعية، وكذلك المواد الكيميائية للسيارات.
وبينت أرامكو، في بيان لها، أنها ستستفيد من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة فالفولين، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد لـ150 عاماً.
وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني «يتوافق قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين تماماً مع استراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية في ما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجنا من زيوت الأساس حول العالم، وكذلك ستطوّر قدراتنا في البحث والتطوير في هذا المجال، وأيضاً ستمكّننا من الانتفاع بعلاقاتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية. وسيستمر تطوير العلامة التجارية الشهيرة لشركة فالفولين وحضورها العالمي وتوسيع نطاقها تحت إشراف أرامكو السعودية».
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