السعوديه «عكاظ» تلبي دعوة «الوشيقر» لحفل زفافه

محمد بن مسعود - الدمام - لبى الزملاء في مكتب صحيفة «عكاظ» في الرياض دعوة الشاب سعد بن تركي الوشيقر، إلى حفل زفافه من كريمة حمود بن بتال الوشيقر، في إحدى قاعات الأفراح، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
ووجه العريس دعوة خاصة لـ«عكاظ»، عبر حسابه في تويتر قائلا: «يشرفني حضور صحيفة عريقة مثل «عكاظ»؛ كونها راسخة معي منذ الصغر، أتمنى قبول دعوتي، وأرجو من الصحيفة حضور الحفل وتغطيته».
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