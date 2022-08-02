السعوديه البيضاني يتلقى التعازي بوفاة أخته

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى كاتب «عكاظ» الدكتور رشيد بن حويل البيضاني، التعازي في وفاة أخته «نشميَّة» بعد معاناة مع المرض، في مدينة عفيف بمنطقة الرياض، ويستقبلهم اليوم بمنزله في جدة.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي للدكتور البيضاني وأهل الفقيدة وذويها، وتسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، (إنا لله وإنا إليه راجعون).