وكان بريجوفيتش كسب قضيته الأولى في محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» بعد رفض استئناف الإدارة الاتحادية الحالية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمصلحة اللاعب، الذي تضمن إلزام العميد بدفع مبلغ يتجاوز 6 ملايين ريال، تمثل قيمة مستحقات مالية جراء خصم 50% من راتبه خلال فترة جائحة «كورونا» قبل عامين.
يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مع المهاجم الصربي بريجوفيتش في يناير 2019، بعقد لمدة أربعة مواسم ونصف قادماً من نادي باوك اليوناني.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه 38.000.000 تصدم العميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.