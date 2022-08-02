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اخبار الرياضه السعوديه 38.000.000 تصدم العميد

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محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» من مصادرها، أن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش ينتظر قرار محكمة التحكيم الدولية «كاس» قبل نهاية عام 2022، بشأن الشكوى التي تقدم بها ضد نادي الاتحاد من أجل الحصول على مستحقاته المالية التي تتجاوز 38 مليون ريال لدى العميد، جراء فسخ عقده من قبل طرف واحد الذي تم في أواخر يونيو 2021، من قبل إدارة الاتحاد الحالية، وتعتبر هذه القضية الثانية له ضد العميد.

وكان بريجوفيتش كسب قضيته الأولى في محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» بعد رفض استئناف الإدارة الاتحادية الحالية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمصلحة اللاعب، الذي تضمن إلزام العميد بدفع مبلغ يتجاوز 6 ملايين ريال، تمثل قيمة مستحقات مالية جراء خصم 50% من راتبه خلال فترة جائحة «» قبل عامين.

يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مع المهاجم الصربي بريجوفيتش في يناير 2019، بعقد لمدة أربعة مواسم ونصف قادماً من نادي باوك اليوناني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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