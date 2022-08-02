تحذير.. لا تفتح هذه الرسائل في تطبيق واتساب نهائيًا

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المناطق_متابعات حذر الخبير التقني سالم الحربي من دخول الروابط التي تصل للمستخدم عبر تطبيق التراسل الفوري الواتساب. وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “انتبه واحذر لا تفتح هذه الرسائل في تطبيق واتساب نهائيًا عند وصولها لك سواء من جهات اتصال مجهولة أو من جهات اتصال موثوقة. وأضاف سالم الحربي “أن دخولك للرابط يعني اختراق حسابك أو حظره بشكل نهائي”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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