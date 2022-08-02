قفزة بالودائع الأجنبية لدى البنك المركزي.. وأرباح البنوك تبلغ 33 مليار ريال (فيديو)

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سجلت الودائع الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي قفزة وفقاً لبيانات البنك المركزي الشهرية، حيث وصلت إلى 1.683 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو.
وحققت الودائع الأجنبية نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي، كما سجل الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك في المملكة بنسبة 31.5% في الأشهر الستة الأولى من 2022.
ووصلت أرباح البنوك إلى نحو 33 مليار ريال، بينما حقق الائتمان المصرفي نمواً بنحو 15% على أساس سنوي ليتجاوز للمرة الأولى 2.2 تريليون ريال.
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Source akhbaar24
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